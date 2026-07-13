Irán denuncia que los "bárbaros" ataques de EEUU "hacen inútiles" los esfuerzos de negociación

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha denunciado este lunes que los "bárbaros" ataques lanzados durante los últimos días por Estados Unidos contra el país suponen "una grave amenaza a la paz y la seguridad e internacional" y "hacen inútiles los esfuerzos de los últimos meses para reducir las tensiones y lograr la calma en Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores iraní ha señalado que estos ataques son "una flagrante violación de los principios fundamentales de la Carta de la ONU" y ha resaltado que "si bien solo han pasado 25 días" desde la firma del memorando de entendimiento, "Estados Unidos ha violado abiertamente casi todas sus cláusulas".

"Al atacar infraestructura de transportes, botes de pesca, buques de carga, instalaciones meteorológicas y edificios, ha cometido los crímenes de guerra más atroces", ha señalado, al tiempo que ha manifestado que Washington ha cometido además "una flagrante interferencia en el proceso de aplicación de los acuerdos necesarios en el estrecho de Ormuz por parte de Irán".

Así, ha subrayado que estas acciones estadounidenses "han provocado una vuelta a la inseguridad en el estrecho de Ormuz y una afectación a la navegación comercial internacional", antes de insistir en que Estados Unidos usa "territorio e instalaciones" en países vecinos "para prepararse para su agresión militar contra Irán".

Teherán ha hecho hincapié en que esto "convierte de forma efectiva estos países en escenarios de su guerra ilegal y criminal contra Irán". "La República Islámica de Irán, al tiempo que subraya su firme decisión de defender la soberanía e integridad territorial de Irán frente a la agresión militar estadounidense y cualquier otro agresor, advierte contra cualquier participación o cooperación con las partes agresoras", ha reiterado.

En este sentido, ha aseverado que "los países vecinos están obligados bajo el Derecho Internacional a evitar que los agresores usen su territorio e instalaciones para cometer una agresión militar contra Irán". "Los puntos de origen y lanzamiento de los ataques contra Irán serán objetivos legítimos para los ataques defensivos de las valientes Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán", ha destacado.

La cartera iraní ha ahondado en que Estados Unidos "continúa con su campaña de desinformación y publicación de noticias falsas para distorsionar los hechos y justificar sus violaciones", antes de puntualizar que la "presión abierta y encubierta" de Washington ha impedido hasta ahora lograr un acuerdo con Omán sobre la regulación del tránsito en el estrecho de Ormuz.

Por último, ha lamentado la "postura poco constructiva" de la Secretaría General de Naciones Unidas ante los ataques de Estados Unidos y ha recordado la "responsabilidad" del organismo a la hora de "abordar las violaciones de la paz y la seguridad internacional" y "hacer que los agresores rindan cuenta", incluida la imposición de "castigos" contra "aquellos que ordenaron la comisión de crímenes contra la nación iraní".