Irán denuncia el bloqueo "ilegal" de EEUU en Ormuz que impone un "castigo colectivo" a la población

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha criticado este domingo el bloqueo "ilegal" impuesto militarmente por Estados Unidos a los puertos iraníes y ha denunciado que supone un "castigo colectivo" contra la población iraní y por tanto es un "crimen de guerra y contra la humanidad".

"El llamado 'bloqueo' de Estados Unidos contra los puertos y costas de Irán no es solo una violación del alto el fuego (pactado) con la mediación de Pakistán, sino que también es ilegal y criminal", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.

En concreto considera que incumple el Artículo 2.4 de la Carta de la ONU y supone un acto de agresión conforme al Artículo 3.c de la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU de 1974 que explícitamente se refiere al bloqueo de los puertos o costas de un país.

"Más aún. Están infligiendo deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, lo que supone un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad", ha argüido.

Irán anunció el sábado el cierre total del estrecho de Ormuz y ha advertido de que solo lo reabrirá cuando Estados Unidos levante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes y al perímetro del estrecho. Todo ello sucede en los últimos días del alto el fuego de dos semanas que se han dado Estados Unidos e Irán y que expira el miércoles.