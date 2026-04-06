Irán denuncia la muerte de seis niños en ataques aéreos contra la provincia de Teherán

Columnas de humo tras explosiones registradas en Teherán. Imagen de archivo - Shadati / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han informado este lunes de la muerte de al menos seis niños en ataques perpetrados contra la provincia de Teherán, capital del país asiático, durante la noche de este domingo, en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Tras los ataques perpetrados anoche por el enemigo estadounidense-sionista contra la provincia de Teherán, lamentablemente, un grupo de civiles entre los que se encontraban niños indefensos ha perdido la vida", ha informado el servicio de Emergencias capitalino en declaraciones recogidas por la agencia iraní de noticias Mehr.

Entre las víctimas se encuentran cuatro niñas y dos niños menores de 10 años, según ha precisado el referido medio iraní con relación a estos ataques cuyas muertes hacen crecer el saldo de más de 1.900 personas fallecidas a causa de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país de los ayatolás, desde que ambos lanzaron su ofensiva contra Teherán el pasado 28 de febrero, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por la Media Luna Roja iraní.

En la madrugada de este lunes se han registrado ataques aéreos contra edificios residenciales ubicados en la localidad de Qaleh Mir, en el sur de Teherán, capital de Irán, así como contra una estación reductora de presión de gas, la cual tras ser alcanzada por estos ataques aéreos ha sufrido una fuga que "en media hora ha quedado completamente controlada", según ha precisado Mehr.