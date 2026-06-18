Irán descarta una ceremonia en Suiza para la firma del preacuerdo con EEUU y apunta a contactos en Ginebra

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei - PORTAVOCÍA DE EXTERIORES DE IRÁN EN X

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han descartado este jueves la ceremonia inicialmente prevista en Suiza para la firma oficial del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos para poner fin al conflicto en Oriente Próximo y han apuntado a que sí habrá un encuentro entre los respectivos equipos negociadores en la ciudad suiza de Ginebra para la aplicación del acuerdo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha indicado en un comunicado que esto es solo "el principio" del trabajo a realizar para lograr la paz y ha afirmado que ahora que el texto ha sido firmado digitalmente por las partes "violarlo sería más costoso".

"En este momento, el plan de los equipos de negociación para reunirse en Ginebra sigue adelante, pero la firma del memorando será digital y no habrá ceremonia como tal en Suiza", ha aclarado horas después de que Pakistán, país que ha facilitado las negociaciones, confirmara que el texto ha sido oficialmente firmado por las partes, incluido Islamabad, y, por lo tanto, entrará en vigor "de inmediato".

Baqaei, que ha recordado que "solo Irán y Omán cuentan como los Estados costeros del estrecho de Ormuz", ha dado también el documento por firmado y ha destacado que "nada ha quedado fuera esta vez". "Para nosotros, el alto el fuego y el fin de la guerra en Líbano eran cuestiones igualmente importantes, así que en el primer párrafo del memorando de entendimiento aparecen tres menciones a Líbano", ha apuntado.

"Nuestro trabajo es ahora más difícil que antes, porque implementar los acuerdos internacionales es siempre mucho más difícil que hacer que descarrilen, especialmente cuando hablamo de partes que no se adhieren a sus compromisos. El aparato diplomático, respaldado por el apoyo de la gente y la confianza en Dios sirve de interés para el bienestar de nuestro país", ha aclarado.

Así, ha explicado que el texto busca principalmente poner fin a la guerra y "no negociar sobre la cuestión nuclear en esta etapa". "Debemos negociar esto y el levantamiento de las sanciones en los 60 días posteriores a la fehca de implementación del memorando, que es ahora. Sería mejor que las negociaciones concluyeran lo antes posible, pero dada la complejidad del asunto el plazo de 60 días es razonable y, de ser necesario, se podría extender", ha declarado.

GESTIÓN DE ORMUZ

El portavoz iraní ha indicado que Teherán "recibirá una compensación por los servicios prestados en el estrecho de Ormuz", tal y como ya venía adelantando la República Islámica, y ha explicado que este mecanismo y los acuerdos para la gestión del estrecho "ya se están desarrollando". "Hemos iniciado consultas con Omán y estamos hablando también con otros países", ha manifestado.

"Los mecanismos de gestión están prácticamente cerrados con Omán y se garantizará la seguridad del tráfico marítimo manteniendo la soberanía de la República Islámica de Irán sobre el estrecho de Ormuz. Irán y Omán son los únicos dos estados ribereños del estrecho de Ormuz", ha incidido.

Por ello, ha sostenido, "no se desaprovechará ninguna oportunidad para documentar, investigar y esclarecer los crímenes cometidos contra la nación iraní. Supervisamos el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte sin concesiones. Solo cumpliremos nuestros compromisos si la otra parte cumple los suyos", ha añadido.

MATERIAL NUCLEAR NO SALDRÁ DE IRÁN

"Desde el principio hemos afirmado que el material nuclear enriquecido no se transferirá fuera de Irán. La dilución de materiales enriquecidos no es una opción nueva. Ahora se ha introducido como una opción para bloquear otras alternativas, pero trasladar material nuclear enriquecido al extranjero es una opción inaceptable para nosotros", ha aclarado.

Además, ha aclarado que el texto del memorando de entendimiento se firmó en dos idiomas: "Esto representa la máxima transparencia en la información que proporcionamos". "Si el texto estuviera solo en inglés, podríamos terminar con traducciones poco acertadas", ha lamentado, antes de exigir el levantamiento del embargo al petróleo iraní de forma definitiva.

"Irán debe poder vender su petróleo, no tener problemas con el transporte ni los seguros, y además debe recibir los ingresos de las ventas. El levantamiento del embargo petrolero iraní comienza hoy y continuará durante las negociaciones", ha afirmado Baqaei, que ha aclarado que no solo se ha negociado esto sino, "simultáneamente, la liberación de los activos congelados de Irán, la reconstrucción de los daños y el levantamiento de las sanciones".

"Debemos poder utilizar nuestros activos congelados cuando queramos y usarlos para cualquier compra. Durante las últimas dos o tres semanas se han llevado a cabo negociaciones exhaustivas sobre este tema. Estados Unidos está comprometido a eliminar todos los obstáculos. Tenemos experiencias negativas con el incumplimiento de las promesas de Estados Unidos en los últimos años con respecto a la liberación de bienes pertenecientes a la nación iraní", ha alertado.

POSICIÓN ISRAELÍ

En este sentido, ha apuntado que "si los ataques del régimen sionista contra Líbano continúan, constituirán una violación de las obligaciones de la otra parte en el memorando de entendimiento". "No separamos a Estados Unidos del régimen sionista, pero sus diferencias en métodos y enfoques son claramente evidentes", ha aseverado.

"El régimen sionista no quiere dar la más mínima oportunidad a ningún proceso diplomático. Sin embargo, es responsabilidad de Estados Unidos obligar al régimen sionista a respetar los compromisos adquiridos con Irán en este documento", ha señalado, al tiempo que ha apostillado que "Irán derrotó a dos potencias nucleares que contaban con el apoyo de otros países", lo que convierte al país en una "superpotencia".

Pakistán anunció el domingo un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades en Oriente Próximo y la reapertura del paso de Ormuz, si bien el contenido del acuerdo no ha sido desvelado oficialmente todavía, y las partes ofrecen distintas versiones sobre las obligaciones económicas que se derivan del pacto o si finalmente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz será gestionado por un mecanismo concertado entre Irán y Omán.