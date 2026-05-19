Irán detiene a cerca de 20 supuestos terroristas tras desmantelar cuatro células terroristas cerca de Pakistán

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Irán han anunciado este martes la detención de cerca de 20 supuestos terroristas, "la mayoría de ellos, extranjeros", tras el desmantelamiento de cuatro células terroristas en la provincia de Sistán y Baluchistán (sureste), situada en la frontera con Pakistán.
El Ministerio de Inteligencia iraní ha afirmado que las fuerzas de seguridad "tuvieron éxito a la hora de identificar y arrestar a 19 terroristas, miembros de cuatro células y bajo instrucciones directas del enemigo estadounidense-sionista", según ha recogido la emisora pública iraní, IRIB.
Así, ha manifestado que las operaciones han permitido a las fuerzas de seguridad incautar "un número significativo de armamento ligero y semipesado", incluida munición para lanzagranadas, al tiempo que ha insistido en que "la mayoría de los mercenarios arrestados eran extranjeros que entraron al país tras ser reclutados por grupos terroristas extremistas y recibir entrenamiento militar".
En Sistán y Baluchistán operan grupos como Ansar al Furqan y Jaish al Adl, fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--.
Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.