Irán detiene a más de 460 personas sospechosas de "promover propaganda del enemigo" a través de Internet

Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este martes la detención de más de 460 personas sospechosas de llevar a cabo actividades en Internet destinadas a "crear miedo" y "promover propaganda del enemigo" en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país, unos ataques desatados por sorpresa en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

La Policía iraní ha señalado en un comunicado que un total de 466 "elementos afiliados a las fuerzas hostiles" han sido detenidos en las operaciones, que enmarca en las labores para hacer frente a los "objetivos del enemigo sionista-estadounidense" de "crear inestabilidad y aprovecharse de grupos hostiles" a las autoridades.

"Estos elementos intentaban alterar la tranquilidad pública, crear miedo y ansiedad, promover propaganda en favor del enemigo e incitar y organizar a elementos para que alteren la seguridad a través del ciberespacio", ha subrayado, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Apenas unas horas antes, el Ministerio de Inteligencia iraní había confirmado la detención de 30 "mercenarios" acusados de mantener lazos con Israel. Las autoridades ya han advertido en varias ocasiones de que emplearán mano dura contra los que "colaboren" con Estados Unidos e Israel en medio de la ofensiva.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.