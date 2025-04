Irán dice estar "totalmente preparado" para cualquier agresión enemiga: "No retrocederemos ni un solo paso"

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Salami, ha asegurado este sábado que Irán no iniciará una guerra, pero que está "totalmente preparado" para hacer frente a cualquier tipo de agresión por parte de sus enemigos.

"Estamos preparados tanto para la guerra psicológica como para la acción militar de los enemigos, pero no retrocederemos ni un solo paso si eso sucede", ha expresado en declaraciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA.

Asimismo, Salami ha denunciado que los adversarios de Teherán intentan forzar a la nación a elegir entre la confrontación o el sometimiento a sus condiciones, y que lo hacen basándose en suposiciones equivocadas sobre la capacidad disuasoria de Irán. "No estamos preocupados en lo absoluto. No comenzaremos una guerra, pero estamos listos para ella", ha agregado.

En relación a las amenazas procedentes de Israel, el general ha aseverado que todas las posiciones del enemigo están al alcance de Irán. En este contexto, ha insistido en que disponen "del software y hardware necesarios para derrotar al régimen, a pesar del apoyo incondicional que recibe de Estados Unidos".

En la misma línea, el jefe de la Guardia Revolucionaria ha alardeado de haber "destruido el mito" de la "invencibilidad" de una de las "mejores áreas mejor defendidas del mundo", Israel, con sus misiles.

"A pesar de este gran volumen de defensas aéreas, 581 de nuestros misiles alcanzaron sus objetivos. El Frente de Resistencia aún no ha desarrollado todo su potencial. Si se abre, el alcance y el fuego de la guerra superarán la imaginación del enemigo", ha sentenciado.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente del país, Masud Pezeshkian, declarase este viernes que, si bien Teherán "no busca un conflicto con ningún país", "no dudará en defenderse", en medio del repunte de las tensiones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con lanzar bombardeos contra el país centroasiático si no hay un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.