Irán dice que la seguridad de Ormuz "no es gratis" y aboga por un mercado petrolero libre o con costes para todos

Archivo - El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, ha subrayado a última hora de este domingo que la "seguridad" del estrecho de Ormuz "no es gratis", al tiempo que ha defendido la apuesta por un mercado petrolero "libre" o con el "riesgo de que todos tengan que asumir costes considerables".

"La seguridad del estrecho de Ormuz no es gratis", ha recalcado el jerarca iraní con relación a este estratégico paso sobre el cual Teherán ha anunciado este fin de semana su decisión de volver a restringir el tránsito, tras denunciar un incumplimiento por parte de Estados Unidos de los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona.

A renglón seguido, el vicepresidente primero ha considerado que "no se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar al mismo tiempo que la seguridad sea gratuita para los demás", a la par que ha advertido de que "la elección es clara: o un mercado petrolero libre para todos, o el riesgo de que todos tengan que asumir costes considerables".

Finalmente, Reza Aref ha indicado que la estabilidad de los precios "depende de que se ponga fin de manera garantizada y duradera" a la "presión económica y militar ejercida contra Irán y sus aliados".

Sus palabras llegan al final de un día en el que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha criticado el bloqueo "ilegal" impuesto militarmente por Estados Unidos a sus puertos, calificándolo de "castigo colectivo" contra su población y, por ende, ha defendido, "un crimen de guerra contra la humanidad".

Así, tras anunciar este sábado el cierre total del estrecho de Ormuz, las autoridades del país han avanzado que únicamente reabrirán ese paso cuando Washington levante el bloqueo. Todo ello, en el marco de los últimos días del alto el fuego de dos semanas que ambos pactaron y que expira el miércoles.