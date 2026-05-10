Irán entrega a la mediación paquistaní su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos

Imagen de archivo de un desfile de conmemoración en Irán durante la guerra con EEUU e Israel - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los negociadores iraníes han entregado ya a la mediación paquistaní su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para consolidar el alto el fuego y comenzar un proceso de negociación definitivo que ponga fin a la guerra, según ha anunciado este domingo la agencia oficial de noticias de Irán, IRNA.

"La respuesta de la República Islámica de Irán a la última propuesta estadounidense de alto el fuego se ha enviado hoy a través del mediador paquistaní", ha comunicado la agencia en su canal de Telegram.

Ahora mismo hay sobre la mesa un memorándum de entendimiento de 14 puntos que, a grandes rasgos, propone una extensión indefinida del alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel, y el inicio de un período de 30 días de negociaciones sobre un acuerdo detallado para abrir el estrecho de Ormuz, limitar el programa nuclear de Irán y levantar las sanciones estadounidenses, según informaron esta semana al portal estadounidense Axios fuentes próximas a las conversaciones.

Sobre la moratoria al programa nuclear iraní existen todavía grandes discrepancias. Tres fuentes de Axios indicaron que Estados Unidos ha propuesto que Irán suspenda su programa durante 20 años mientras que Teherán solo admitirá una paralización parcial hasta 2031.

Irán también debe responder si finalmente entregará a Estados Unidos los cientos de kilos de uranio enriquecido, imprescindibles para la fabricación de una posible bomba atómica (algo que Teherán lleva años desminitiendo) que todavía guarda en sus almacenes.

En el caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, Estados Unidos se comprometería a levantar gradualmente las sanciones impuestas a Irán y a liberar progresivamente miles de millones de euros en fondos iraníes que se encuentran congelados en todo el mundo.