Irán informa de un ataque informático contra cuatro de sus bancos

Archivo - Una mano junto a un teclado (archivo) - Nicolas Armer/dpa - Archivo
MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Coordinación Bancaria iraní ha informado este sábado de un ataque informático "limitado" contra cuatro bancos del país y ha asegurado que no ha habido ningún acceso no autorizado a información de estas entidades.
"La investigación técnica apunta a que este problema fue causado por un ataque informático limitado a estos cuatro bancos y afortunadamente no ha habido acceso no autorizado a datos de los clientes y no ha habido filtración de información", ha destacado el Consejo, citado por la televisión pública iraní, IRIB.
Técnicos de los banco pusieron de inmediato en marcha las medidas preventivas y de protección para salvaguardar la información de estos bancos tras detectar "indicios sospechosos".
"Ahora mismo toda la infraestructura está bajo control total de los expertos y hay operaciones de seguridad y de recuperación en marcha", ha destacado. Mientras, se han impuesto "restricciones temporales" a la operativa bancaria, motivo por el cual han pedido perdón anticipadamente a los clientes.