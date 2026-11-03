Irán insiste en que EEUU cumpla con sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz

Archivo - El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante una reunión. - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han insistido este martes en que Estados Unidos cumpla con sus demandas para reabrir el estrecho de Ormuz, tras afear que hasta el momento no ha respondido "de forma convincente" a las demandas de Teherán, en plenos contactos indirectos entre las partes que han contado con la mediación de Qatar.

"La respuesta de Estados Unidos a los derechos y demandas de Irán no fue convincente. Deben responder de manera completa y explícita a las siete condiciones de Irán y cumplirlas", ha afirmado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en un mensaje en redes sociales.

"Solo entonces se abrirá el estrecho de Ormuz", ha afirmado el principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán.

Estas declaraciones llegan tras los contactos mantenidos durante los últimos días para lograr un acuerdo de paz que consistiría en un plan para reabrir el estratégico paso en dos pasos, comprometiéndose Teherán a hacerlo una vez se cumplan una serie de condiciones.

Qatar, que ejerce de mediador, ha subrayado que hay "esperanza" de que los contactos lleguen a buen puerto, incidiendo en que si no hubiera horizonte de lograr un pacto no se mantendrían las conversaciones.