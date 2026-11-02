Irán insiste en el memorando de entendimiento de junio con EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz

El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en rueda de prensa. - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han señalado este lunes el cumplimiento de los elementos del memorando de entendimiento firmado en junio con Estados Unidos para reabrir el paso de Ormuz y poner fin al conflicto bélico como la base para lograr un acuerdo, tras los últimos contactos mantenidos con Qatar los últimos días para reavivar las conversaciones con Washington.

"Las negociaciones no deben verse al margen del entendimiento alcanzado en Islamabad; la parte negociadora, las demandas y el problema son los mismos", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en rueda de prensa recogida por la cadena de televisión IRIB, tras incidir en que Washington aceptó los términos acordados con Irán en el denominado memorando de Islamabad "y luego los violó".

"Aceptar las condiciones de Irán es necesario para restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que los intercambios continúan aunque Teherán "hace tiempo que transmitió todo lo necesario y teniendo en cuenta las legítimas demandas".

Baqaei ha insistido así en que Washington tiene que "levantar primero todas las sanciones impuestas tras la violación" del acuerdo, en referencia a la campaña de bloqueo económico lanzada por la Casa Blanca y dar pasos en "la liberación de los bienes y activos iraníes", algo que venía recogido en el pacto de Islamabad.

El portavoz de Exteriores iraní ha reconocido la "complejidad" de la crisis incidiendo en que el tiempo ha "ha aumentado su complejidad" y acusado a Estados Unidos de empeorar la situación desde entonces. "En nuestra opinión, este intercambio de mensajes aún continúa. Estados Unidos debe tomar una decisión", ha instado.

Baqaei ha hecho alusión a diferencias en el seno del Gobierno de Donald Trump, algo que atribuye a que la población estadounidense pide "un enfoque independiente" en la región de Oriente Próximo. "La sociedad estadounidense está cansada y enfadada con el comportamiento parasitario del régimen sionista", ha señalado, para incidir en que Washington arriesga "su credibilidad y estatus" por, a su juicio, seguir la línea de Israel.

"Estados Unidos necesita decidir más rápido por su propia credibilidad", ha agregado, tras más de ocho meses de guerra tras el ataque sorpresa de Washington y Tel Aviv en febrero.

Por su parte, ha afirmado que Teherán debe estar preparada "para cualquier eventualidad", una vez que hay ecos tanto de que se retomarán las conversaciones como que Estados Unidos podría reactivar la guerra pasadas las elecciones de medio mandato, que se celebran este martes.

Los pasados días una delegación de Irán ha estado en contacto en Doha con los mediadores de Qatar para intentar pactar las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz, mencionando un plan de dos días. Esta iniciativa pasaría por dos pasos; primero que Estados Unidos aplique una serie de medidas, y en un segundo día Irán reabra el estrecho de Ormuz y el tráfico vuelva a su estado anterior, tal y como ha apuntado el titular de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Estos contactos llegan tras un intercambio de propuestas entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en medio del posible reinicio de las conversaciones de paz.