Irán insiste en que no hay contactos directos con EEUU y duda de la voluntad de negociar de Trump

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones desde Teherán. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han insistido este lunes en que no hay contactos directos con Estados Unidos y ha dudado de la voluntad de negociar del presidente estadounidense, Donald Trump, tras recalcar que Teherán no participa en el marco creado por Pakistán, país que lidera junto a Egipto, Arabia Saudí y Turquía una iniciativa para poner fin al conflicto.

"Hasta el momento no hemos tenido negociaciones directas con Estados Unidos", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, según informa la agencia Tasnim, si bien el portavoz sí ha indicado que Irán ha recibido mensajes "a través de intermediarios", en los que se indica que Washington quiere negociar el fin de la guerra.

En este sentido, ha recalcado que las primeras propuestas de lado estadounidense para acordar el cese de las hostilidades es un material "excesivo e irrazonable".

Después de que durante el fin de semana, Pakistán haya reunido a los ministros de Exteriores turco, saudí, egipcio en Islamabad e informado de que acogerá contactos entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días", Baqaei ha recalcado que Teherán no ha participado en esta iniciativa, indicando que se mantiene a la expectativa de los pasos que se puedan dar pero reiterando que se ponga el acento en Estados Unidos e Israel como iniciadores de la guerra hace más de un mes.

"Las reuniones que mantiene Pakistán constituyen un marco que ellos mismos establecieron y en el que no participamos. Es positivo que los países de la región se preocupen por poner fin a la guerra, pero deben tener cuidado con quién la inició", ha argumentado.

En todo caso, Baqaei ha dudado de la voluntad negociadora estadounidense indicando que ni siquiera el pueblo norteamericano se toma en serio la iniciativa de Trump. "Nuestra tarea es clara, a diferencia de la otra parte, que no deja de cambiar de postura. Irán ha sido claro respecto a su postura desde el principio, y conocemos perfectamente el marco que estamos considerando", ha expuesto.

DENUNCIA ATAQUES A INSTALACIONES NUCLEARES

Baqaei ha denunciado las acciones emprendidas por Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares, afirmando que se tratan de "crímenes" en el contexto de la guerra, y lamentando la posición del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). "Según el estatuto del OIEA, estas acciones son delictivas, y lo más lamentable es la indiferencia del OIEA y de (Rafael) Grossi", ha indicado, en referencia a su director general.

Así ha cargado las tintas contra el diplomático argentino al que acusa de "por enésima vez", adoptar un enfoque "totalmente erróneo". "En lugar de condenar a los agresores, ha utilizado en sus entrevistas frases que complican aún más el problema. La mera mención de tal posibilidad por parte de un partido que es responsable de la no proliferación nuclear es inaceptable", ha señalado.

El portavoz iraní ha lamentado la falta de imparcialidad y ha insistido en que el OIEA tiene que condenar las violaciones a la seguridad nuclear.

Trump ha dado un giro a su estrategia en Irán y ahora insiste en relanzar un proceso de negociación que ponga final a la guerra y garantice que la República Islámica desmantele sus instalaciones nucleares y limite su arsenal de misiles balísticos.

Estados Unidos se encuentra así en una suerte de 'impasse' en la guerra tras extender el presidente estadounidense su ultimátum hasta el 6 de abril para atacar infraestructuras eléctricas para que la diplomacia pueda desarrollarse, en lo que se percibe como una apuesta por negociar al tiempo que eleva la amenaza militar sobre Irán si no se atiene a los términos de un acuerdo impulsado por Washington.

En todo caso, Israel, al margen de la estrategia de Estados Unidos, lanzó dos ataques el pasado viernes contra una planta de agua pesada en la provincia de Arak y una fábrica de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd, en el centro de Irán.