Irán intensifica su ofensiva en el estrecho de Ormuz en represalia por el ataque de EEUU a sus petroleros

Aechivo - Estrecho de Ormuz - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo de un ataque sobre un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz, el cual está bajo control iraní. Con esta acción, Teherán eleva a siete las embarcaciones norteamericanas atacadas en las últimas 24 horas, en represalia por la incursión de Washington contra tres petroleros iraníes.

"Las heroicas fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron un vehículo de superficie no tripulado perteneciente al ejército estadounidense que intentaba entrar en la zona protegida del estrecho de Ormuz", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial.

El comunicado advierte que "cualquier movimiento enemigo recibirá una respuesta contundente", en relación a los ataques que Washington ha realizado durante la mañana del pasado sábado sobre tres petroleros iraníes. La propia Guardia Revolucionaria ha reconocido "daños" y el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha confirmado que uno de ellos se ha hundido en el golfo de Omán.

Así las cosas, la Guardia Revolucionaria ha reafirmado su determinación de continuar defendiendo a Irán y ha advertido de nuevas represalias en caso de que prosigan las hostilidades.