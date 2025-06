Irán e Israel intercambian ataques contra Tel Aviv y Teherán en la sexta jornada de enfrentamientos

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este miércoles la detección de varios misiles lanzados desde territorio iraní, al tiempo que han lanzado ataques contra Teherán en la sexta jornada de ataques entre los dos países.

"Las Fuerzas han identificado el reciente lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. Debe ingresar a las zonas protegidas al recibir la alerta y permanecer allí hasta nuevo aviso", han advertido en su cuenta de la red social X, antes de autorizar a la población a salir de sus refugios.

El Ejército israelí ha difundido este mensaje tras activar las alertas en varias zonas del país pasada la medianoche. Según el diario 'The Times of Israel', las autoridades iraníes han lanzado hasta 25 misiles, uno de los cuales ha provocado un incendio en el centro del país, si bien hasta el momento no se han registrado víctimas.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo varios ataques contra la capital iraní, Teherán, anunciados poco después de que su portavoz en árabe, Avichay Adraee, haya ordenado la evacuación de sus residentes porque "en las próximas horas" el Ejército israelí atacará "la infraestructura militar del régimen iraní".

"Ciudadanos de Irán, por el bien de su seguridad, les pedimos que evacuen el área designada en el sector 18 del mapa. Su presencia en esta zona pone en riesgo sus vidas", ha declarado en su cuenta de X.