Irán lamenta que EEUU no para de trastocar las negociaciones y sigue exigiendo la liberación de sus activos

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha expresado este domingo su frustración sobre las enormes dificultades que atraviesa para entablar conversaciones de buena fe con Estados Unidos para terminar con la guerra porque la Casa Blanca no deja de cambiar el marco de las negociaciones dependiendo según tenga el día el presidente Donald Trump.

"El principal problema de negociar con esta administración es que hay que enfrentarse a muchos cambios de postura", ha lamentado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones a CNN.

Baqaei ha comentado ante la cadena estadounidense el abanico de contradicciones al que se enfrentan los negociadores iraníes en medio de unas conversaciones paralizadas a todos los efectos. El portavoz ha confirmado que el canal de diálogo sigue abierto, en especial a través de la mediación paquistaní, pero la falta de estrategia norteamericana vuelve imposible efectuar progresos.

"No paran de cambiar las reglas del juego mientras oficiales distintos hacen declaraciones distintas, cuando no directamente opuestas, y ello desemboca en que todo este proceso está siendo muy engorroso", ha explicado.

Por contra, Baqaei ha asegurado que Irán se ha ceñido desde el primer momento a los términos que volvió a defender este domingo: la legitimidad de su programa nuclear y la necesidad de recibir los activos congelados por las sanciones norteamericanas.

"Los estadounidenses deben entender que tienen que reconocer los derechos de Irán, incluido su derecho al enriquecimiento nuclear pacífico en virtud del Tratado de No Proliferación", ha indicado Baqaei antes de añadir que "Estados Unidos tiene que poner fin a las sanciones y desbloquear los activos de este país para que los iraníes puedan disfrutar de ellos".

El asesor militar del líder supremo de Irán ya comentó este viernes que, por lo que a Teherán respecta, las conversaciones con Estados Unidos están paralizadas y que un hipotético acuerdo quedará a expensas de la liberación de una significativa cantidad de activos iraníes bloqueados en el extranjero.

El general Mohsen Rezaei, también en entrevista a la cadena CNN, fijó incluso una cifra: "24.000 millones de dólares (unos 20.000 millones de euros) no me parece demasiado precio para Estados Unidos si quiere llegar a un acuerdo con nosotros", aseveró en relación al dinero bloqueado desde que la primera Administración Trump abandonara en 2018 el acuerdo nuclear con Irán y reanudara las sanciones contra la República Islámica.