Irán lanza un nuevo ataque con drones contra cazas y tropas de EEUU en una base aérea de Jordania

Archivo - Lanzamiento de misiles y drones durante un ejercicio militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz - -/Sepahnews via ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un nuevo bombardeo con drones contra cazas F-18, equipamiento y tropas de Estados Unidos en la base aérea jordana de Al Azraq, que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves, en el marco de la última escalada militar entre Teherán y Washington.

"La base de Al Azraq, en Jordania, donde se ubicaban los cazas F-18, el edificio de alojamiento y el gran almacén de equipos del ejército terrorista estadounidense, ha sido atacada con drones", ha anunciado el Ejército en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

En defensa de su llamada operación 'Relámpago', el cuerpo militar ha manifestado en la misma nota que "la 'era de los golpes en la cara' ha terminado y que cualquier acción contra suelo, aguas y cielo de este país histórico no quedará sin respuesta ni sin un coste proporcional".

Teherán ha emprendido así la séptima fase de su contraofensiva, que ha incluido ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y contra instalaciones y activos militares de Estados Unidos en distintos países de la región, especialmente Kuwait, Bahréin y Jordania.

De este modo, la República Islámica asegura responder a las últimas agresiones por parte de la Administración de Donald Trump, que, a su vez, justificó la reanudación de sus bombaredos como represalia por el ataque de la Guardia Revolucionaria iraní contra un buque comercial chipriota.

Por el momento, las fuerzas norteamericanas han realizado numerosos bombardeos contra "capacidades" militares de Irán, al tiempo que han anunciado la reimposición de un bloqueo naval contra los puertos y costas del país asiático.