Irán mantiene contactos con Omán y Arabia Saudí para abordar los últimos acontecimientos en la región

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES IRANÍ - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha informado este martes de que ha mantenido recientemente conversaciones telefónicas con sus homólogos de Omán y Arabia Saudí, Badr al Busaidi y Faisal bin Farhan, respectivamente, para abordar los últimos acontecimientos en la región de Oriente Próximo.

Araqchi ha aprovechado la ocasión para hacer hincapié en la necesidad de "fortalecer la cooperación y los esfuerzos diplomáticos conjuntos para favorecer la estabilidad y eliminar la inseguridad en el estrecho de Ormuz a causa de las agresiones de Estados Unidos" en la zona, según recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, el ministro ha lamentado que Estados Unidos no haya respondido a los intentos diplomáticos iraníes "con negociaciones" sino "a través de los ataques". "Este comportamiento socava la confianza en la diplomacia, pone en tela de juicio la credibilidad de los mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos y envía un mensaje peligroso para el futuro de las relaciones internacionales", ha alertado.

"Tras cometer tales crímenes, quizás lo más doloroso sea el intento de normalizarlos. La experiencia reciente ha demostrado que si un crimen se enfrenta al silencio, la ambigüedad o la indiferencia de la comunidad internacional, no solo no cesará, sino que se convertirá en un patrón que se repetirá", ha aseverado.

Sus palabras llegan después de que el conflicto se recrudeciera a mediados de julio con trece noches consecutivas de ataques estadounidenses contra Irán, una ofensiva que atraviesa ahora un parón, tras casi dos semanas de intensos bombardeos.