Irán niega que un detenido en las protestas esté condenado a muerte tras las alertas sobre una ejecución "inminente"

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han asegurado este jueves que Erfan Soltani, un hombre detenido en el marco de la oleada de protestas de las últimas semanas, no ha sido condenado a muerte, después de que una organización no gubernamental alertara de que había sido sentenciado y que podría ser ejecutado durante este miércoles, 14 de enero.

Un portavoz del aparato judicial iraní ha subrayado que "Erfan Soltani no ha sido condenado a muerte" y ha afirmado que las alertas sobre el caso son "un obvio paso para generar noticias" por parte de "medios opositores", tal y como ha recogido la cadena pública de televisión iraní, IRIB.

Así, ha subrayado que Soltani, de 26 años, fue detenido el 10 de enero e imputado por "colusión contra la seguridad interna del país y actividades de propaganda contra el régimen", antes de destacar que se encuentra encarcelado en una prisión de Karaj.

"Si los cargos son probados por la Fiscalía y un veredicto legal es emitido por un tribunal competente, el castigo previsto para estos cargos, según la ley, sería el encarcelamiento", ha dicho. "La pena de muerte no existe en la ley para este tipo de cargos", ha zanjado.

La organización no gubernamental Hengaw alertó el martes de que Soltani hacía frente a una ejecución "inminente" tras un "proceso judicial rápido y opaco", después de ser arrestado en el marco las recientes protestas antigubernamentales en Irán por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, que habrían dejado cientos de muertos.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha destacado que "no existen planes" para "ahorcar" a los detenidos en el marco de las protestas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Teherán con "acciones muy firmes" en caso de que empiece a ejecutar a personas detenidas e imputadas en relación con las movilizaciones.

En este sentido, ha reiterado que detrás de las protestas hay "elementos terroristas, liderados desde el exterior" a los que ha acusado de infiltrarse en las movilizaciones y "disparar contra las fuerzas policiales, los agentes y las fuerzas de seguridad", al tiempo que ha reducido a "cientos" los muertos, contradiciendo los balances aportados por ONG como Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que ha cifrado en al menos 3.428 los fallecidos.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de azuzar las protestas y respaldar los disturbios, asegurando que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Trump para intervenir militarmente en el país centroasiático. Así, han apelado a Washington para mantener un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien han afirmado que están "preparadas" para hacer frente a un conflicto bélico.