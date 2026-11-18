Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Icana News Agency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha negado este miércoles estar detrás de una red que planeaba atentados en suelo griego, por la que han sido detenidas cinco personas, y ha atribuido estas acusaciones "sin fundamento" a una campaña de Israel para "difamar" al país asiático.

La Embajada iraní en Atenas ha rechazado en un comunicado la existencia de "un supuesto plan terrorista a elementos vinculados a Irán", un extremo que, considera, "carece totalmente de fundamento".

"Estas acusaciones infundadas forman parte de la manida campaña del régimen israelí y de sus mecanismos de propaganda y guerra psicológica para difamar a Irán, en la línea de anteriores operaciones de 'falsa bandera'", ha agregado, antes de restarles cualquier tipo de "credibilidad".

En su nota, difundida en redes sociales, la legación diplomática iraní en la capital griega ha reclamado "la vigilancia de todos ante este tipo de maniobras engañosas".

Las declaraciones de Teherán llegan un día después de la detención de cinco personas de origen macedonio por parte de las fuerzas de seguridad de Grecia y Macedonia del Norte, sospechosas de formar parte de una red para planificar atentados y asesinatos en suelo griego supuestamente en nombre de las autoridades de Irán.

De acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad de Macedonia del Norte (ANB), detrás de esta trama estaría un alto cargo iraní que tendría contacto con otros actores de los servicios de seguridad e Inteligencia de Irán, incluido el narcotraficante Naji Sharifi Zindashti.