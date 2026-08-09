Irán no ve posibilidades de reanudar las negociaciones hasta que EEUU ponga fin a sus violaciones

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este domingo que Teherán solo intercambia mensajes con Estados Unidos a través de los mediadores y que por el momento no ve posibilidades de reanudar las negociaciones hasta que Washington ponga fin a las violaciones del memorando de entendimiento.

"Hasta que Estados Unidos no ponga fin a las violaciones del memorando de entendimiento y no subsane lo que ha violado, en nuestra opinión, no hay posibilidad de reanudar las negociaciones", ha explicado ante la prensa al ser preguntado por el estado de las negociaciones entre las partes.

Araqchi ha indicado además que algunos países intermediarios están intentando encontrar fórmulas para reanudar los contactos, si bien ha reiterado que Teherán no volverá a la mesa de negociaciones hasta que la Administración Trump corrija sus violaciones, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

Washington ha descrito su bombardeos como una respuesta a los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán el tráfico marítimo a raíz del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.