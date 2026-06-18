Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz

Archivo - Buques navegan en el golfo Pérsico, en el sur de Irán - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ordenado este jueves la eliminación de peajes para los buques comerciales que quieran atravesar el estrecho de Ormuz por un período de 60 días, el plazo estipulado en el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear.

El Consejo de Seguridad Nacional iraní ha indicado en una nota difundida por la cadena de televisión estatal IRIB que "los buques comerciales que soliciten el paso por el estrecho de Ormuz no pagarán ninguna tasa durante 60 días".

Así, ha agregado que las tasas no cobradas durante este período "serán cubiertas por el Gobierno de la República Islámica de Irán" en base al acuerdo preliminar que este jueves firmaron a distancia los presidentes estadounidense e iraní, Donald Trump, y Masud Pezeshkian repectivamente.

Las solicitudes deberán remitirse a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés), el organismo encargado de gestionar el tráfico marítimo desde principios del pasado mayo en el marco de las medidas para contrarrestar el bloqueo impuesto entonces por el inquilino de la Casa Blanca.

"Se ha instruido a la PGSA para que procese y responda a las solicitudes con rapidez y prioridad, a fin de alcanzar los objetivos del Memorando de Entendimiento", ha señalado el Consejo, que ha incidido en la necesidad de que las embarcaciones autorizadas naveguen por "la ruta y en horario previamente anunciados" para garantizar un tráfico "seguro", prevenir accidentes y permitir que el tráfico marítimo aumente progresivamente.

El documento de 14 puntos circulado por el mandatario iraní en redes sociales establece que Teherán se compromete a garantizar el paso seguro de los buques comerciales, "sin coste alguno durante un período limitado de 60 días, desde el golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa".

"El tráfico de buques comerciales se reanudará de inmediato y, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar obstáculos técnicos y militares, así como de realizar operaciones de desminado por parte de Irán, quedará plenamente restablecido en un plazo de 30 días", añade el acuerdo.

Asimismo, el acuerdo publicado contempla que Irán mantendrá un diálogo con Omán "para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con los demás Estados ribereños del golfo Pérsico", incidiendo en los derechos soberanos de los Estados costeros de Ormuz.

El acuerdo preliminar establece, además, el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano" durante el mismo plazo y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).