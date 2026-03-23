Irán pide a la ONU que los Estados actúen para "poner fin" a las "violaciones graves" de EEUU e Israel

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Icana News Agency - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha solicitado este domingo en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la colaboración de todos los Estados para "poner fin" a las "violaciones graves" del Derecho Internacional cometidas por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático, acusando en concreto los bombardeos en sus instalaciones nucleares.

"Dado que la responsabilidad internacional de Estados Unidos y del régimen israelí surge de graves violaciones de sus obligaciones en virtud de las normas imperativas del Derecho Internacional general, en particular la 'prohibición de la agresión'", ha afirmado Araqchi en alusión al Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos, "todos los Estados están obligados, entre otras cosas, a 'cooperar por medios legítimos para poner fin a tales violaciones graves'".

Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní ha denunciado también violaciones contra el Derecho Internacional ambiental por los ataques de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Bushehr y Natanz, al tiempo que ha reivindicado "el 'derecho inalienable' de los Estados a 'desarrollar la investigación, la producción y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación', como se subraya en el artículo 4 del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares".

En este sentido, ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tome posición como lo hiciera en 1981, al considerar por unanimidad el ataque aéreo del régimen israelí contra las instalaciones nucleares de Irak el 7 de junio de 1981 como una violación de la Carta de Naciones Unidas y una amenaza a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Con todo, ha criticado al liderazgo del organismo, denunciando "la continua inacción del director general (el argentino Rafael Grossi) y de la Junta de Gobernadores del Organismo", que, según Araqchi, "no solo ha envalentonado a los agresores, sino que también ha debilitado irreparablemente la credibilidad, la eficacia y la autoridad del Organismo y su sistema de salvaguardias".

"Dada la gravedad del ataque deliberado de Estados Unidos y el régimen israelí contra instalaciones y emplazamientos nucleares pacíficos bajo salvaguardias de la República Islámica de Irán (...), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la clara obligación jurídica de actuar sin demora y con decisión para condenar esta agresión, obligar a los agresores a cesar inmediatamente todos sus ataques ilícitos y exigirles que indemnicen íntegramente por todas las pérdidas y daños causados, incluidos los ocasionados a las instalaciones y emplazamientos nucleares pacíficos de Irán", ha reclamado el ministro de Exteriores iraní.

Asimismo, se ha referido al "estatus nuclear del régimen israelí, así como a su historial de librar guerras de agresión, atacar instalaciones nucleares pacíficas en la región y su violación continua y sistemática del derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

"El Consejo de Seguridad debería implementar sus resoluciones anteriores contra ese régimen y, en consecuencia, exigir que el régimen israelí renuncie a su posesión de armas nucleares, se adhiera sin demora a todos los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes relacionados con la prohibición de las armas de destrucción masiva, en particular el Tratado sobre No Proliferación", ha pedido Araqchi al alto órgano de la ONU.

"Los ataques militares conjuntos de las fuerzas armadas de Estados Unidos y el régimen israelí contra instalaciones y sitios nucleares pacíficos bajo las salvaguardias de la República Islámica de Irán en junio de 2025 y febrero-marzo de 2026 constituyen graves violaciones materiales del principio de no agresión como norma imperativa del Derecho Internacional general", ha protestado Araqchi, que ha argumentado que "esta grave situación exige una respuesta inmediata y decisiva de la comunidad internacional, así como del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el marco de su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales".