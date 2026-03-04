Irán pide a la UE "oponerse a movimientos que recuerdan a la mentalidad nazi" y critica la postura de Alemania

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reclamado este miércoles a los países de la Unión Europea (UE) que se "opongan" a "movimientos que recuerdan a la mentalidad nazi" y ha criticado la postura de Alemania sobre la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"La UE debe oponerse a cualquier medida que recuerde mentalidades históricas nazis y, en cambio, mantener su compromiso con el Derecho Internacional y la justicia", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado a través d sus redes sociales.

Así, ha manifestado que "la UE y el E3 --integrado por Francia, Alemania y Reino Unido-- jugaron en el pasado un papel clave en la diplomacia internacional", antes de recordar su papel en la firma del histórico acuerdo nuclear de 2015, "un logro de la política exterior europea torpedeado por la Administración de Estados Unidos", en referencia a la retirada unilateral de Washington tres años después.

"Hoy, bajo presión del canciller alemán, algunos miembros de la UE corren el riesgo de quedar posicionados en el lado equivocado de la historia al parecer cómplices de los actos de agresión y crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel contra la nación iraní, uno de los Estados nación más antiguos y más duraderos del mundo", ha zanjado.

El canciller alemán, Friedrich Merz, mostró el martes preocupación por el impacto que tendrá en la economía mundial la ofensiva de Estados Unidos e Israel, si bien traslasdó su apoyo a Washington en sus esfuerzos para "hacer desaparecer al régimen" de la República Islámica.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.