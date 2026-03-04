Irán promete actuar "con severidad" contra los que "cooperen con el enemigo" en plena ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - El jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni Ejei (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han prometido este miércoles actuar "con severidad" contra los que "cooperen con el enemigo" en plena ofensiva de Estados Unidos e Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en medio de las conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, ha afirmado que "todos los que cooperen con el enemigo, de cualquier forma, serán considerados enemigos". "Los que digan o hagan cosas en línea con la voluntad de Estados Unidos y el régimen sionista están del lado del enemigo", ha advertido.

Así, ha resaltado que el país "está en estado de guerra" y ha subrayado que las personas que actúen de esa forma recibirán una respuesta "decisiva y severa, en línea con los principios islámicos". "Haremos frente a cualquier acción que vaya en línea con los deseos del enemigo", ha zanjado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según datos de la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.