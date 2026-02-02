Irán publica los nombres de casi 3.000 víctimas mortales de las protestas con más de un centenar por identificar

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency Office a

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Irán ha publicado este domingo una lista con los nombres de cerca de 3.000 víctimas mortales en la ola de protestas que ha azotado el país durante el último mes y que, según Teherán, ha dejado 3.117 muertos, de las que más de un centenar aún no han sido identificadas, si bien organizaciones civiles han apuntado a cifras que rondan los 6.000 fallecidos.

"Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos, como se informó anteriormente, es de 3.117", ha afirmado la Presidencia de Irán, ejercida por Masud Pezeshkian, en un comunicado.

El texto, que mantiene que el país "llora" con las familias "la pérdida de sus seres queridos", critica a "los enemigos históricos y los detractores" de Irán, a los que, sin alusiones específicas, acusa de "comerciar con las vidas de las personas como si fueran un número y tratar de obtener beneficios políticos añadiéndolas a su cuenta", en línea con el reiterado argumento de Teherán de que en las protestas había "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel para elevar el balance de víctimas con el fin de provocar una intervención militar.

En cambio, Pezeshkian se ha presentado como "guardián de sus derechos" en base al pacto que hizo con la nación" en un documento en el que ha defendido que "el deber moral y humano del pueblo, del Gobierno y de las autoridades es prestar la debida atención al sufrimiento adicional de los supervivientes de todos aquellos que perdieron la vida".

"Todas las víctimas de estos recientes incidentes y disturbios han sido hijos de esta tierra, y ninguna persona en duelo debe quedarse en silencio e indefensa", ha subrayado en la nota que precede a una lista de 2.986 personas, frente a las 3.117 totales que reconoce Teherán.

La diferencia de 131, ha indicado el mandatario, "se debe a la identidad desconocida de varias personas y a las discrepancias en el registro del documento nacional de identidad de varias víctimas en el Sistema de Registro Civil, que se presentará en la lista complementaria tan pronto como se corrija".

Asimismo, Pezeshkian ha informado de un sistema que verá la luz en las próximas 48 horas y cuyo objetivo es "que cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas y con respeto a la dignidad y la privacidad, y para que todas las posibles ambigüedades puedan ser respondidas de forma correcta y exhaustiva".

"Esperamos que, bajo la sombra de la unidad, con simpatía y esfuerzos para atender a las víctimas y a los afectados por los recientes y desafortunados acontecimientos, seamos testigos del retorno de una mayor paz y del fortalecimiento de la solidaridad nacional en nuestro querido Irán", ha concluido.