Irán reivindica una nueva oleada de ataques contra Israel y una importante base de EEUU en Qatar

Archivo - Sistemas de misiles integrados en la Armada de Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha reivindicado este martes una serie de ataques contra territorio de Israel y la base de Al Udeid en Qatar, gestionada por Estados Unidos y su principal avanzada en Oriente Próximo, en el marco de la respuesta de Teherán a la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero.

Así, ha manifestado que estas "operaciones con drones y misiles" han tenido como objetivo "posiciones enemigas", incluidas "zonas militares israelíes" y "la base las fuerzas estadounidenses en Al Udeid, Qatar", sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre víctimas o daños.

"La Armada ha atacado además con misiles buques enemigos y bases en la región", ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Las operaciones ofensivas y defensivas frente al agresivo enemigo continúan con total fuerza", ha apostillado el Ejército iraní.

En esta línea, un portavoz de la Guardia Revolucionaria ha confirmado el disparo de cuatro misiles de crucero contra el portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln', que "estaba a una distancia de entre 250 y 300 kilómetros de las costas de Chabahar".

"Tras el disparo de estos cuatro misiles de crucero contra él, el buque ha huido hacia zonas al sureste del océano Índico", ha destacado, sin que la Armada de Estados Unidos se haya pronunciado por ahora sobre este ataque y posible reposicionamiento.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.