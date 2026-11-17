Archivo - Lanzamiento de un dron durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/Sepahnews via ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este martes un nuevo ataque contra "un sistema de radar" del Ejército de Estados Unidos en una base militar en Bahréin, en lo que ha descrito como una respuesta a las "continuas violaciones" de su espacio aéreo por parte de drones estadounidenses.

"En respuesta a las continuas violaciones del espacio aéreo de la República Islámica de Irán por parte de drones del invasor Ejército estadounidense, y en continuación de las exitosas operaciones defensivas y de guerra electrónica de la Guardia Revolucionaria (...), se ha llevado a cabo esta mañana una operación de precisión contra un sistema de radar perteneciente a las fuerzas invasoras estadounidenses en la base Sheij Isa, en Bahréin", ha dicho.

Así, ha recalcado que "esta acción se enmarca en la respuesta a los movimientos hostiles de las fuerzas estadounidenses en la región", al tiempo que ha reiterado que "las continuadas violaciones del espacio aéreo del país y el uso de bases e instalaciones militares en la región para llevar a cabo acciones hostiles contra Irán no quedarán sin respuesta".

En este sentido, ha incidido en que "la responsabilidad de las consecuencias de estas acciones recae en los comandantes del agresor Ejército estadounidense", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin que Bahréin o Estados Unidos se hayan pronunciado sobre el ataque y sin que haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales a causa del mismo.