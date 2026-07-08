Irán subraya que las acciones de EEUU e Israel dejan "sin efecto" varias cláusulas del memorando de entendimiento

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha acusado este miércoles a Estados Unidos de cometer "una grave violación" del memorando de entendimiento firmado entre ambos países con sus últimos bombardeos contra territorio iraní y ha afirmado que estos hechos, junto a los bombardeos de Israel contra Líbano y la revocación de Washington de la autorización de las ventas de petróleo iraní, dejan "sin efecto" varias cláusulas del pacto, destinado a allanar el camino para lograr el fin a la guerra en Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores iraní ha denunciado una "agresión militar por parte del Ejército terrorista estadounidense" contra "centros de supervisión y vigilancia" en la costa sur del país, en lo que supone "una clara violación" de la Carta de Naciones Unidas y una "flagrante violación" del memorando de entendimiento, "que recoge que las operaciones militares deben parar".

Así, ha resaltado que los "reiterados ataques" de Estados Unidos, la rescisión de la licencia de venta de petróleo, la "violación de los acuerdos" en torno a las restricciones de navegación en el estrecho de Ormuz y los "actos terroristas del régimen sionista" en Líbano "han dejado sin efecto partes importantes y fundamentales del acuerdo para poner fin a la guerra".

"La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada de tensión recae sobre el régimen estadounidense, que ha incumplido el acuerdo", ha alertado la cartera, que ha recordado "la obligación legal de todos los Estados, especialmente los países vecinos, de evitar que los agresores usen su territorio e instalaciones para llevar a cabo acciones agresivas contra Irán", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En este sentido, Teherán ha esgrimido que "toda cooperación en la comisión del crimen de agresión contra Irán constituye complicidad y participación en dicho crimen", al tiempo que h reiterado su condena a las "reiteradas violaciones" del acuerdo por parte de Estados Unidos y ha recordado la "responsabilidad" del Consejo de Seguridad de la ONU "hacia la paz regional e internacional".

Por último, ha hecho hincapié en que "las poderosas Fuerzas Armadas de Irán, como han demostrado reiteradamente, no dudarán en defender la integridad territorial, la soberanía nacional y la seguridad nacional de Irán contra la agresión militar estadounidense (...) y atacarán las fuente y el origen de la agresión".

El comunicado ha sido publicado tras los últimos bombardeos estadounidenses contra Irán en lo que Washington describe como una respuesta a los ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán la navegación a raíz del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

Tras ello, la Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", en su respuesta militar a los bombardeos, que suponen uno nuevo capítulo de tensiones tras el frágil alto el fuego firmado el 8 de abril.