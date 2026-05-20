Irán subraya que una reactivación de la ofensiva de EEUU e Israel generaría "muchas más sorpresas"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una visita oficial a Rusia en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha subrayado que una reactivación de la ofensiva contra el país por parte de Estados Unidos e Israel generaría "muchas más sorpresas" a los atacantes, al tiempo que ha recordado la confirmación desde Washington sobre la destrucción de más de 40 aviones, drones y helicópteros en el marco de las hostilidades, ensalzando las capacidades de las Fuerzas Armadas iraníes.

"Mese después del inicio de la guerra contra Irán, el Congreso estadounidense reconoce la pérdida de decenas de aparatos que valen miles de millones (de dólares)", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, que ha destacado que "se confirma que las poderosas Fuerzas Armadas iraníes son las primeras en derribar un afamado F-35".

"Con las lecciones aprendidas y el conocimiento obtenido, la vuelta a la guerra presenciará muchas más sorpresas", ha subrayado, adjuntando un comunicado del Congreso estadounidense en el que se recogen las pérdidas en aparatos durante el conflicto, desatado por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Dicho documento recoge que cuatro F-15E Strike Eagle fueron destruidos o sufrieron daños --tres de ellos tras ser derribados por "fuego amigo" en Kuwait--, a los que se suman un F-35A Lightning II, un A-10 Thunderbolt II, siete KC-135 Stratotanker --dedicados a repostaje--, un E-3 Sentry de alerta y control aerotransportado, dos MC-130J Commando II para operaciones especiales, un helicóptero HH-60W Jolly Green II, 24 drones 'MQ-9 Reaper' y un dron de vigilancia de alta altitud 'MQ-4C Triton'.

Las palabras de Araqchi llegan después de que el portavoz del Ejército de Irán, Mohamad Akraminia, amenazara con "abrir nuevos frentes" si Estados Unidos relanzaba su ofensiva, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el lunes en un comunicado publicado en redes sociales que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para el martes tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.