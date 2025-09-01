Irán tilda de "cobarde" el asesinato del primer ministro hutí en un bombardeo de Israel contra Yemen

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una cumbre en la ciudad suiza de Ginebra (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

Teherán habla de "amenaza sin precedentes para la paz y la seguridad internacional" por las acciones israelíes en Oriente Próximo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha tildado este lunes de "cobarde" el asesinato del primer ministro instaurado por los hutíes en Yemen, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y otros altos cargos de su Gobierno a causa de un bombardeo ejecutado la semana pasada por el Ejército de Israel contra Saná, un hecho que ha descrito como "un crimen atroz y sin precedentes".

"El cobarde asesinato de altos cargos yemeníes, acompañado de una grave violación de la soberanía nacional y la integridad territorial de Yemen, es un crimen atroz y sin precedentes contra la gran y libre nación yemení, que durante los últimos dos años ha inscrito su nombre en las páginas de la historia como verdadero apoyo y defensor del oprimido pueblo de Palestina", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Así, ha criticado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram la "continuada inacción de Naciones Unidas ante las flagrantes violaciones del Derecho Internacional por parte del régimen sionista y la expansión del rango de la agresión y crímenes del régimen en la región de Oriente Próximo", citando como otros casos "la intensificación del genocidio en Gaza" y "los repetidos ataques contra Yemen, Siria y Líbano".

Araqchi ha hecho hincapié en que todas estas acciones "son llevadas a cabo con apoyo militar y político por parte de Estados Unidos, Reino Unido y otros países occidentales" y ha insistido en que "socavan la credibilidad de las normas y reglas fundamentales del Derecho Internacional, convirtiendo a estos países en cómplices y socios de los crímenes del régimen de ocupación".

"Esta situación supone una amenaza sin precedentes para la paz y la seguridad internacional y un peligro existencial para la humanidad", ha explicado Araqchi, quien ha recalcado al "deber" de la comunidad internacional a la hora de "adoptar acciones urgentes y efectivas para detener el genocidio en Gaza y hacer que los líderes del régimen sionista rindan cuentas y sean castigados".

Araqchi, que ha trasladado además sus condolencias a Yemen, ha apuntado que "este acto criminal por parte del odiado y usurpador régimen sionista no supondrá un obstáculo para la férrea determinación del pueblo yemení a la hora de defender su dignidad e independencia y apoyar la causa palestina". "Por contra, azuzará las llamas de la resistencia en este país y en toda la región", ha zanjado.

Los hutíes confirmaron el sábado la muerte de Al Rahwi y adelantaron que varios miembros de su Gobierno habían fallecido también en el bombardeo israelí, sin que por ahora hayan trascendido más detalles. Tras ello, Mahdi al Mashat, el presidente del Consejo Político Supremo --el organismo gubernamental levantado por los rebeldes tras tomar la capital-- ha prometido "venganza" tras este ataque isarelí.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, elogió el "golpe sin precedentes" a la dirigencia hutí y advirtió de que "esto es solo el principio". "Hace dos días dimos un aplastante golpe sin precedentes a los altos cargos de la dirección militar-política de la organización terrorista hutí en Yemen en una acción audaz y brillante de las Fuerzas de Defensa de Israel", reseñó.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.