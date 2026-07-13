Irán tilda de "guerra psicológica" las denuncias de Trump sobre un supuesto plan de Teherán para asesinarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una comparecencia ante la prensa durante la cumbre de la OTAN en la capital de Ankara, Turquía, en julio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha tildado de "guerra psicológica" las denuncias desde Estados Unidos sobre presuntos planes para asesinar al presidente del país norteamericano, Donald Trump, en medio del repunte de las tensiones y los cruces de ataques de los últimos días, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

"No hay duda de que hay partes que quieren explotar cualquier cosa en su propio beneficio", ha dicho en rueda de prensa desde Teherán el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha criticado a Estados Unidos e Israel por "asesinar a líderes y ciudadanos iraníes y ahora hacerse las víctimas".

"Esto es parte de una guerra psicológica que no va a engañar a nadie", ha manifestado, antes de insistir en que "hay que tener en cuenta el juego que están jugando las partes rivales", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim, después de las afirmaciones de Trump sobre un posible plan iraní para asesinarlo.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó el sábado que hay un millar de misiles listos para ser lanzados contra Irán en caso de ser asesinado. "Mil misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual presidente de Estados Unidos, en este caso, ¡a mí!!, afirmó en redes sociales.

Previamente, Trump había indicado en el marco de la cumbre de la OTAN en Turquía que Irán "quiere eliminar al líder de Estados Unidos". "Estoy en alguna lista. Vi que estoy en todas y cada una de sus listas. Hasta ahora, parece que he tenido algo de suerte, pero eso podría no durar mucho. Es gente maligna y enferma, por lo que tenemos que acabar con ese cáncer", sostuvo.

Asimismo, durante los últimos días han sido publicadas en medios estadounidenses informaciones que apuntan a que Israel habría compartido con Washington información de Inteligencia sobre un plan "específico" presuntamente pergeñado por las autoridades de Irán para matar a Trump, en medio de llamamientos a vengar el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, fue enterrado el viernes en la ciudad de Mashhad (noreste), tras cerca de una semana de actos funerarios en Irán e Irak en recuerdo del líder supremo, quien ocupaba el cargo desde 1989.