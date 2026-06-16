Irán traslada a Líbano que Israel tiene que retirarse de las zonas ocupadas

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf. - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha trasladado este martes a Líbano que Israel tiene que retirarse de las zonas ocupadas, en un momento en el que los detalles del acuerdo se desconocen y Estados Unidos e Irán dan versiones encontradas sobre los compromisos respecto a Líbano.

En una llamada con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, el negociador jefe iraní ha subrayado que "la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido Líbano", y que "los ocupantes deben retirarse de las zonas ocupadas y que el pueblo del sur de Líbano debe regresar a sus hogares con dignidad y orgullo".

Según la agencia de noticias Mehr, Qalibaf ha indicado que las victorias de "la resistencia pertenecen al mundo islámico y son el resultado de los sacrificios de los mártires", en referencia al líder supremo iraní Alí Jamenei y al líder de Hezbolá Hasán Nasralá, asesinados en sendos ataques de Israel en 2026 y 2024, respectivamente.

En la llamada, Berri ha elogiado los esfuerzos de la República Islámica para lograr el cese de la guerra en Líbano y agradeció a Qalibaf "su papel personal en la conclusión exitosa de las negociaciones".

Irán ha anunciado que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó "oficialmente" este lunes, una vez alcanzado el acuerdo con Washington, antes de insistir en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

"El fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable (del acuerdo)", ha sostenido el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al tiempo que ha reiterado que "la guerra no termina sin que Israel se retire de los territorios libaneses que ha ocupado".

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido moderación a Israel en Líbano para evitar que descarrile el pacto con Teherán aunque ha evitado concretar si una condición es que se retire el Ejército israelí de las zonas ocupadas en el sur.

Según ha dicho en los márgenes del G7 que se celebra en Francia, la guerra en Líbano es una cuestión "menor" en comparación con el conflicto con Irán. "Tenemos ese pequeño problema que siempre vuelve a aparecer, y es Hezbolá", ha reconocido sobre el grupo milicia chií apoyado por Irán y que Israel combate en el sur del país vecino, argumento principal que usa para mantener su campaña militar.

De esta forma, ha incidido en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debe actuar con "más responsabilidad respecto a Líbano", afeando que el Ejército israelí lleva "demasiado tiempo" combatiendo a Hezbolá.