Irlanda/Bélgica.- Ryanair suspende todas las reservas en vuelos entre Bruselas desde el 12 de noviembre por huelga

Actualizado 22/08/2007 14:38:07 CET

BRUSELAS, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía de bajo coste irlandesa Ryanair ha suspendido todas las reservas en vuelos desde y hacia Bruselas-Charleroi a partir del próximo 12 de noviembre, hasta que no se resuelvan una serie de cuestiones que siguen en estado "excepcional" desde que el personal de seguridad del aeródromo realizó una huelga el pasado mes de junio que forzó el cierre del aeródromo y dejó en tierra a más de 22.500 pasajeros de la 'low cost'.

El personal de seguridad del aeropuerto paró en el fin de semana del 15 al 17 de junio y obligó al aeródromo de Bruselas a cerrar sus puertas.

El aeropuerto de Charleroi ha asegurado a Ryanair que los problemas se resolverán "pronto" y confió en que los vuelos se puedan volver a poner a la venta "con rapidez". No obstante, la compañía recalcó que quiere "tener la certeza" de que los vuelos no serán cancelados nuevamente y que si hubiera una nueva huelga en el futuro, habría un plan de contingencia para mantener "este aeropuerto internacional abierto y operativo".

Los vuelos de la 'low cost' entre Bruselas durante este mes, el de septiembre y el de octubre no se verán afectados por esta medida. Asimismo, Ryanair indicó que "no comentará más esta situación" hasta que no obtenga una respuesta por parte del aeródromo.