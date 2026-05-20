Israel acusa a gobiernos de izquierda en Europa de fomentar un enfoque "radical" y "antiisraelí" en la UE

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante un viaje a Austria. - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este miércoles a ciertos gobiernos europeos, que ha clasificado "de izquierda", de fomentar un enfoque "radical" y "antiisraelí" en el seno de la Unión Europea, ante los reiterados debates europeos sobre tomar medidas en el marco del Acuerdo de Asociación.

"Estamos siendo testigos de un intento por parte de ciertos gobiernos de izquierda en Europa de arrastrar a la UE hacia una postura radical y antiisraelí", ha asegurado el titular de Exteriores israelí en declaraciones desde República Checa donde se ha reunido con su homólogo checo, Petr Macinka, uno de los principales aliados de Tel Aviv en el bloque europeo.

Según ha denunciado Saar, cabe preguntarse si los socios de la UE en la región de Oriente Próximo son "el régimen de los ayatolás en Irán", "el islam radical" o "el terrorismo palestino", en contraposición a Israel.

Así las cosas, ha afirmado que el intento de "arruinar" las relaciones entre la UE e Israel se debe a cuestiones de política interna de los gobiernos pero son esos mismos Estados miembro los que "están perjudicando los propios intereses de Europa".

Este se trata del tercer encuentro entre los ministros israelí y checo en lo que va de año en un viaje en el que Saar va acompañado de lo que ha catalogado como la mayor delegación económica desde que es ministro de Exteriores.

"Acordamos convocar en breve nuestra comisión conjunta para seguir reforzando los lazos económicos. Entre nuestros gobiernos existe una alianza estratégica y entre nuestras naciones, una amistad de larga data", ha afirmado Saar, reivindicando su visita como "otro gran paso adelante" en las relaciones con Praga.