Israel advierte de que Hamás busca un "modelo Hezbolá" para Gaza tras anunciar el traspaso de poderes

Archivo - Gideon Saar, ministro israelí de Asuntos Exteriores. - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha advertido de que Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) pretende establecer un "modelo Hezbolá" para la Franja de Gaza, después de que este lunes anunciara la disolución de su organismo de gobierno para el enclave palestino para facilitar el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado en la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha puesto en duda los argumentos esgrimidos por Hamás y ha asegurado que con este último paso pretende evitar su desarme. "Hamás está interesado en un 'modelo Hezbolá' en Gaza", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en el que es la primera reacción del Gobierno.

"El comité tecnócrata será responsable de la recogida de basura y de los servicios municipales, mientras que Hamás permanecerá como la fuerza militar dominante", ha ironizado Saar, que señala que mientras las armas continúen en manos de Hamás, cualquier autoridad civil estará bajo "sus dictados".

"Hamás podrá continuar con la represión de los palestinos en Gaza y la yihad contra Israel", ha dicho el ministro de Exteriores, que insiste en que se desarrollará el plan del presidente Trump "tal como está", incluido "el desarme de Hamás y otros grupos terroristas" y "la desmilitarización de la Franja de Gaza".

Hamás anunció este lunes la disolución del organismo encargado de gobernar la Franja de Gaza tras dos décadas como parte del plan de paz del presidente Trump, que incluye un gobierno civil de corte tecnócrata para gestionar la recuperación del enclave palestino tras los bombardeos, que aún continúan, de Israel.