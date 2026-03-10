Israel afirma haber atacado un complejo subterráneo de desarrollo de armas de la Guardia Revolucionaria de Irán

Caza F-18 de EEUU en el marco de la ofensiva lanzada contra Irán. - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este martes una nueva ola de bombardeos contra objetivos en Irán, en el marco de la ofensiva lanzada hace once días contra la República Islámica, incluyendo un complejo subterráneo de investigación y desarrollo de armas utilizado por la Guardia Revolucionaria en Teherán.

"Uno de los principales ataques se llevó a cabo contra un complejo de investigación y desarrollo de armas utilizado por la Guardia Revolucionaria", ha indicado el Ejército de Israel en su balance de los ataques aéreos contra objetivos en Irán.

Según detalla el Ejército, los bombardeos golpearon una ruta subterránea dentro del complejo donde la Guardia Revolucionaria de Irán realizaba "experimentos y pruebas relacionadas con el desarrollo y la producción de misiles balísticos".

El complejo se encontraba en el "corazón" de la Universidad Militar Central de la Guardia Revolucionaria, conocida con el nombre de Imán Husein, y según Israel, este centro servía como activo de emergencia y centro de reunión para actividades operativas.

En esta oleada de ataques, las FDI reivindican bombardeos contra infraestructura dentro del cuartel general principal de la Fuerza Quds, la rama de la Guardia Revolucionaria encargada de operaciones de Inteligencia en el exterior, al igual que ataques contra centros de producción de armas y sistemas de defensa de Irán.

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel vive su undécimo día y deja hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades iraníes. Entre los muertos figuran, además del líder supremo, Alí Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.