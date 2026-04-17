Israel afirma que mantendrá sus posiciones en Líbano e insiste en su objetivo último de desarmar a Hezbolá

April 17, 2026, Zahrani, Zahrani District, lebanon: Vehicles carrying displaced lebanese travel along the highway linking Sidon to southern Lebanon, heading back to their towns north and south of the Litani River following the ceasefire. - ABDUL KADER AL BAY / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado este viernes que el Ejército israelí mantendrá sus posiciones en "todas las zonas que ha despejado y conquistado" en Líbano e insiste en su objetivo último de desarmar a la milicia chií de Hezbolá.

"El Ejército israelí mantiene y seguirá manteniendo todas las zonas que ha despejado y conquistado. La maniobra terrestre dentro de Líbano y los ataques contra Hezbolá en todo el país han logrado numerosos avances, pero aún no se han completado", ha indicado el ministro de Defensa en un comunicado difundido por su oficina.

En este sentido ha recalcado que el objetivo último sigue en pie. "El objetivo que definimos, desarmar a Hezbolá por medios militares o políticos, sigue siendo el objetivo de la campaña al que estamos comprometidos", ha señalado el ministro, quien ha incidido en que se ha creado una "importante palanca política" con la implicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cuestión de Líbano, tras anunciar un alto el fuego de diez días.

Según Katz, el presidente norteamericano comparte el "compromiso con el objetivo" de desarmar a Hezbolá y mantiene "presión" sobre las autoridades libanesas a este efecto.

APUNTA A DESMILITARIZAR LA LÍNEA DEL RÍO LITANI

El responsable de Defensa israelí ha insistido en que no se ha "desmilitarizado" la zona entre el espacio ocupado por el Ejército israelí y el río Litani "de combatientes ni de armamento", por lo que ha insistido en este objetivo. "Esto deberá lograrse por la vía política o mediante la continuación de las operaciones militares tras el alto el fuego", ha señalado.

En este sentido, y en medio de la tregua iniciada este viernes, Katz ha señalado que si se reanudan los combates en Líbano habrá nuevas evacuaciones. "Los residentes que regresen a la zona de seguridad deberán evacuar nuevamente para permitir completar la misión", ha advertido.

De todos modos, ha insistido en que estas operaciones militares se extenderán más allá del río Litano y se reanudarán después de la tregua. "Los ataques contra zonas de lanzamiento y centros de poder de Hezbolá más allá del Litani y en todo Líbano, que habíamos iniciado y estaban previstos intensificarse significativamente, se han detenido antes de alcanzar sus objetivos y deberán reanudarse", ha explicado.

El balance de las Fuerzas de Defensa de Israel es que en estas semanas de ofensiva contra Líbano, en medio de la guerra en Irán, ha eliminado a más de 1.700 combatientes de Hezbolá y ha creado una "zona de seguridad bajo control del Ejército", que se extiende hasta 10 kilómetros dentro del territorio libanés, en una maniobra que justifica para evitar los ataques de la milicia chií contra el norte de Israel.