Trump insta a Hezbolá a "comportarse correctamente" durante el alto el fuego alcanzado en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves esperar que el partido-milicia chií libanés Hezbolá "se comporte correctamente" durante los diez días de alto el fuego pactado por las autoridades libanesas e israelíes en Líbano, un cese de hostilidades que desde las 23.00 horas se encuentra en vigor.

"Espero que Hezbolá se comporte correctamente durante este importante periodo", ha indicado el mandatario norteamericano en un mensaje publicado en su red social donde ha considerado que "si lo hace" será un "gran momento para ellos".

Seguidamente, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho "basta ya de matanzas", al tiempo que ha defendido que "por fin debe reinar la paz", tras varias semanas de ataques iniciados el pasado 2 de marzo por el Ejército israelí contra el territorio libanés, alegando luchar contra las "actividades terroristas" de Hezbolá.

De acuerdo con el resumen acordado por los dos países, difundido por el Departamento de Estado, el "periodo inicial" de este alto el fuego "podrá prorrogarse de mutuo acuerdo entre Líbano e Israel si se demuestran avances en las negociaciones y si Beirut demuestra eficazmente su capacidad para hacer valer su soberanía".