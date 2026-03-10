Israel afirma que ha matado a un alto cargo de Hezbolá en ataques contra el sur de Líbano

Daños causados por un ataque aéreo de Israel en la aldea de Saadiyat, a unos 20 kilómetros al sur de Beirut - Ankhar Kochneva / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este martes que ha matado a un alto cargo del partido-milicia chií libanés Hezbolá, en un ataque efectuado el domingo en Juaya, en el sur de Líbano, si bien el grupo no se ha manifestado hasta el momento.

La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado al fallecido como Hasán Salamé, "comandante de la unidad Nasser" --una de las tres divisiones regionales que tiene Hezbolá en el sur del país-- en un "ataque nocturno de precisión".

Así lo han recogido en un comunicado difundido en redes sociales donde se han referido a Salamé como "un veterano de la organización terrorista Hezbolá (que) ocupó una larga serie de cargos en la organización, entre ellos el de comandante del sector Al Jiam", localidad situada en la gobernación de Nabatiyé.

"A lo largo de sus años en la organización, Salamé actuó en numerosas ocasiones contra el Estado de Israel y se dedicó a promover muchos actos terroristas contra los ciudadanos israelíes", han apuntado las FDI, en una nota en la que han asegurado que continuarán "actuando con contundencia" contra Hezbolá, "que ha decidido unirse a la campaña y actuar bajo el amparo del régimen iraní".

Al menos siete personas murieron y más de una veintena resultaron heridas en los ataques de Israel contra Juaya, según ha indicado este lunes el Ministerio de Sanidad libanés.