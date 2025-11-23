Israel anuncia un ataque contra un integrante "clave" de las milicias de Hezbolá en el sur de Beirut

Archivo - Imagen de archivo de un ataque israeli contra el sur de Beirut - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que ha lanzado un "ataque de precisión" contra un individuo que ha identificado como integrante "clave" de las milicias de Hezbolá en el sur de Beirut.

La agencia oficial de noticias libanesa NNA, ha constatado "víctimas y daños materiales de consideración" en una zona que Israel considera como un bastión de Hezbolá en la capital de Líbano, pero que se ha quedado relativamente al margen de sus ataques desde el alto el fuego pactado con el partido-milicia chií hace un año.

Sin embargo, Israel sí que ha continuado atacando el sur de Líbano con asiduidad en ataques que ha justificado como operaciones para impedir la reconstrucción de las posiciones de las milicias de Hezbolá en la zona.

El Gobierno libanés ha condenado constantemente estas operaciones y exigido al Ejército israelí que permita a las fuerzas libanesas que garanticen la seguridad en la zona.