Israel anuncia ataques contra buques iraníes en el mar Caspio

Una foto aérea del mar Caspio - Europa Press/Contacto/Li Renzi

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este jueves de que aviones israelíes han llevado a cabo ataques contra buques iraníes en el mar Caspio en el marco de la ofensiva lanzada junto con Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero contra Irán.

"La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Inteligencia naval y militar, atacó anoche miércoles varias infraestructuras navales iraníes clave por primera vez desde el inicio de la operación 'Rugido de León' en el mar Caspio", ha señalado en un comunicado.

En concreto, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) han detallado que entre los objetivos atacados se encuentran buques militares de la Armada iraní, incluidos buques lanzamisiles con sistemas de defensa aérea y misiles antisubmarinos adicionales, además de embarcaciones auxiliares y patrulleras.

Asimismo, las fuerzas israelíes aseguran haber alcanzado un cuartel general desde el cual las fuerzas navales iraníes llevaban a cabo sus actividades en el mar Caspio e infraestructura utilizada para la reparación y el mantenimiento de las embarcaciones.

"Este es uno de los ataques más importantes de las FDI desde el comienzo de la operación 'Rugido de León', que se llevó a cabo en estrecha cooperación entre los comandantes de la Fuerza Aérea y la Armada desde el interior del búnker de la Fuerza Aérea", ha dicho.

Por último, ha afirmado que Israel seguirá infligiendo daño a estructuras centrales del régimen terrorista iraní y a sus cimientos". "Atacar esta infraestructura agrava el daño a las capacidades del régimen y también perjudica el control de la Armada iraní sobre el espacio marítimo en el mar Caspio", ha zanjado.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.