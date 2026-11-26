Archivo - Un residente del sur de Líbano en imagen de archivo - Razan Kdouh / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha atacado una instalación con "decenas de proyectiles y cohetes" pertenecientes a las milicias de Hezbolá en el sur de Líbano, de momento sin víctimas. La portavoz militar israelí, la coronel Ella Waweya, ha precisado que el ataque ha ocurrido contra un "campamento de entrenamiento" de la Fuerza Radwan de Hezbolá en la zona de Ain al Tina.

Según la portavoz, los proyectiles "estaban destinados a ser utilizados por los saboteadores de la organización terrorista" para "atacar a las fuerzas del Ejército de Defensa y a los ciudadanos del Estado de Israel, y fueron atacados desde el aire para eliminar la amenaza".

Ni Hezbolá ni el Gobierno libanés se han pronunciado de momento sobre este ataque.