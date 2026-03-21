Israel anuncia el comienzo a partir del domingo de un aumento "significativo" de los ataques junto a EEUU en Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (centro), durante una reunión en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado que este próximo domingo comenzará un "aumento significativo" de los ataques conjuntos con Estados Unidos contra Irán y, en particular, "las infraestructuras de las que depende".

La declaración de Katz tiene lugar solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventurara exactamente lo contrario: la "consideración" sobre una posible "reducción de los esfuerzos militares en Oriente Próximo con respecto a Irán" tal y como indicó esta madrugada en redes sociales.

Ahora, el ministro de Defensa israelí ha asegurado que "la campaña liderada por el presidente estadounidense Trump y el primer ministro Netanyahu va a proseguir" y promete que Israel no se detendrá hasta que "sean alcanzados todos los objetivos de guerra".

"Estamos decididos a seguir liderando la ofensiva contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y a frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que se eliminen todas las amenazas a la seguridad del Estado de Israel y a los intereses estadounidenses en la región", ha concluido.