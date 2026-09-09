Israel anuncia la detención de tres policías de la Autoridad Palestina acusados de "agredir a un israelí"

Archivo - Militares israelíes en la ciudad palestina de Huwara, en Cisjordania - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la detención de tres policías de la Autoridad Palestina a los que acusa de "establecer un puesto de control" en los alrededores de la ciudad cisjordana de Beitunia y "agredir a un ciudadano israelí" que fue detenido y posteriormente entregado a las autoridades israelíes.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) arrestaron esta semana a tres policías palestinos implicados en el establecimiento de un puesto de control en el Área C, cerca de Beitunia, y en la detención y agresión a un ciudadano israelí, excediendo sus competencias en esta zona", ha afirmado la portavoz en árabe del Ejército israelí, Ella Waweya.

Así, ha resaltado que hay una investigación abierta en torno a estos hechos, que las autoridades de Israel consideran "una grave violación de los mecanismos existentes". "Esto puso en peligro la vida de este ciudadano israelí", ha zanjado en un mensaje en redes sociales.

El incidente tuvo lugar el 23 de agosto, cuando un colono israelí identificado como un reservista fuera de servicio fue detenido por agentes palestinos en una carretera situada en los alrededores de Beitunia. El hombre fue trasladado a Ramala, si bien poco después fue entregado a las fuerzas israelíes.

El control de carretera fue levantado por los agentes de la Autoridad Palestina en esta parte del Área C, que está bajo control total de Israel a nivel civil y de seguridad, según los Acuerdos de Oslo, alcanzados en 1993 y ahora vaciados de contenido ante la negativa de Israel a aceptar la creación de un Estado palestino.