Israel anuncia la expansión de la barrera de seguridad en la frontera con Jordania

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles la expansión de la barrera de seguridad en la frontera con Jordania, incluida la destrucción de cientos de minas anticarro situadas en tres campos de minas en la zona desde finales de los años sesenta.

"Como parte de los trabajos de construcción de la Barrera de Seguridad Fronteriza Oriental, dirigidos por la Administración Fronteriza y de la Valla Fronteriza del Ministerio de Defensa de Israel, la Autoridad Nacional de Acción contra Minas de Israel (INMAA) llevó a cabo una detonación controlada de tres campos minados", ha señalado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Así, ha recalcado que "aproximadamente 500 minas anticarro antiguas, colocadas en la zona a finales de los sesenta, fueron destruidas", antes de agregar que "el coste total del proyecto está calculado en unos 1.700 millones de dólares (cerca de 1.455 millones de euros) e incluye el establecimiento de un sistema multicapa en unos 500 kilómetros de la frontera oriental de Israel".

La cartera ha especificado que "el plan para reforzar la seguridad nacional y la presencia estratégica" en esta zona es "un componente central" de la estrategia de Israel, al tiempo que ha subrayado que "este esfuerzo está integrado en un renovado concepto de seguridad formulado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Mando Central que incluye el establecimiento de una nueva división responsable para la seguridad de la zona".