Muere una persona en un bombardeo de Israel contra el sur de Líbano

Archivo - Un hombre camina por una calle de Tiro, en Líbano, tras un ataque ejecutado por el Ejército de Israel (archivo)- Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida este miércoles en un nuevo bombardeo ejecutado por Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de 2024 a raíz de trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad libanés ha afirmado que el ataque ha alcanzado un vehículo que circulaba por la localidad de Juaya, en el distrito de Tiro, antes de agregar que el suceso se saldó con "un mártir y un herido", según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado el ataque y ha afirmado que el objetivo era "un terrorista" de Hezbolá, sin dar más detalles al respecto.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.