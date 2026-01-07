El Ejército israelí mata a dos "terroristas" de Hezbolá en su ataque a Jirbet Salem, en el sur de Líbano

Un hombre se encuentra sobre los escombros causados por un ataque aéreo israelí a las afueras de la ciudad portuaria de Sidón, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de dos personas en un ataque efectuado este martes sobre Jirbet Salem, en el sur de Líbano, indicando que ambos son "terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá.

El cuerpo militar ha confirmado la cifra de víctimas mortales adelantada por la agencia de noticias libanesa NNA, en un mensaje a través de su cuenta en Telegram en el que ha asegurado que los dos "terroristas participaban en la reconstrucción de infraestructuras militares de (...) Hezbolá".

"Uno de ellos era un terrorista ingeniero del complejo que dirigía los esfuerzos de reconstrucción de la organización", ha indicado el Ejército israelí antes de denunciar, como en otras ocasiones, que ambos cometieron "una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y Líbano".

Este mismo martes, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha denunciado la última oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra puntos en el sur y el este del país, y ha acusado al país vecino de intentar "frustrar" los esfuerzos para abordar el conflicto y poner fin a la violencia.

El mandatario ha indicado que los ataques "plantean numerosas dudas", debido a que fueron lanzados antes de una reunión el miércoles del mecanismo de supervisión del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, "cuyo objetivo es detener las hostilidades y debatir medidas prácticas para restablecer la seguridad y la estabilidad en el sur".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.