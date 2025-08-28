Israel anuncia la interceptación de un dron lanzado desde Yemen

Archivo - Fotografía de archivo de un dron lanzado contra Israel - Xin Hua / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la interceptación de un dron lanzado desde Yemen después de que saltaran las alarmas en el área de Bnei Netzarim, situada cerca de la Franja de Gaza, sin que los hutíes, que han llevado a cabo decenas de ataques contra el país en respuesta a su ofensiva militar sobre el enclave palestino, se hayan pronunciado por ahora al respecto.

"Tras las alertas activadas por la intrusión de un aparato hostil en una zona cercana a Gaza, la Fuerza Aérea ha interceptado un dron lanzado desde Yemen", ha dicho el Ejército israelí en un breve comunicado, en el que no se ha pronunciado sobre posibles daños materiales o víctimas.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.