Israel anuncia la muerte del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para Líbano

Humo en la capital de Irán, Teherán - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní para Líbano, Daoud Alizadé, como consecuencia de un bombardeo perpetrado por sus fuerzas en la capital, Teherán.

"Hoy temprano, la Fuerza Aérea ha atacado y eliminado, con datos de Inteligencia precisa procedentes de la Dirección de Inteligencia, a Daoud Alizadé, el comandante interino del cuerpo libanés de la Fuerza Quds de Irán", ha detallado el Ejército en un comunicado.

Alizadé asumió el cargo tras la muerte del general iraní Muhamad Reza Zahedi en abril de 2024 por un ataque israelí contra el Consulado iraní en la capital de Siria, Damasco, que también se cobró la vida de su asesor y otros cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El llamado Cuerpo de Líbano "sirve como enlace" entre altos miembros de la Fuerza Quds --el brazo de operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria-- y el partido milicia chií Hezbolá. Entre sus funciones se encuentra apoyar la logística y preparación del grupo libanés.

El Ejército israelí ha informado de que "participó en la reconstrucción" de Hezbolá e "incitó" al grupo a "promover actos terroristas contra el Estado de Israel". "Israel no permitirá que elementos terroristas iraníes se establezcan en territorio libanés, lo que perjudica la reconstrucción del Estado libanés y fortalece a Hezbolá", ha zanjado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.